Luglio in musica al Giardino Scotto

Dal 1 al 28 Luglio torna la rassegna estiva al Giardino Scotto con 28 concerti tra jazz, folk e rock. Il programma completo

PISA — Il Giardino Scotto si prepara ad accogliere l’estate con un calendario musicale di primo livello. Dal 1 al 28 Luglio sono previsti ben 28 concerti che spazieranno tra jazz, folk e rock, grazie alla sinergia tra Comune di Pisa, Pisamo e le associazioni Pisa Jazz, Pisa Folk, The Thing, Caracol e Borderline. Una programmazione articolata, che intreccia storie, collaborazioni e visioni musicali.

Si parte con un omaggio speciale: il tributo a Pino Daniele dei “Neroametà Experience”, formato dagli storici musicisti del cantautore napoletano, aprirà la rassegna il 1 Luglio. Tra i nomi più attesi anche Mulatu Astatke, padre dell’ethio jazz, e Billy Cobham, leggenda della batteria, che arriveranno a Pisa grazie al lavoro congiunto delle realtà organizzatrici.

“Il livello qualitativo cresce ogni anno” ha affermato l’assessore alla cultura Filippo Bedini, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra Comune e associazioni, “Ogni edizione migliora per programmazione, cura e risposta del pubblico. Il nostro luglio musicale è diventato un appuntamento imperdibile”.

Il festival Pisa Jazz Rebirth presenterà anche Makaya McCraven, Ambrose Akinmusire, Knower, Dave Holland e Chris Potter con il nuovo quartetto Kismet. Dal folk al jazz, dalla sperimentazione all’omaggio alla tradizione: ogni serata avrà una propria identità, con momenti intimi e appuntamenti dirompenti come il Borderline Rock Fest, che vedrà sul palco i Rhapsody of Fire.

“Il nostro festival continua a parlare al cuore delle persone con un titolo ambizioso: ‘The Universal Language’”, ha spiegato Francesco Mariotti di Pisa Jazz, che descrive la musica come linguaggio che unisce e supera confini.

Anche il Pisa Folk Festival conferma la propria crescita. “La qualità della proposta e l’apprezzamento del pubblico ci inseriscono tra i festival più attesi d’Italia nel settore folk e world music”, ha detto Antonio Santoro.

Tra gli altri ospiti, Emma Nolde, King Hannah, Eric Mingus con Silvia Bolognesi e il chitarrista siciliano Matteo Mancuso, che chiuderà il mese il 28 Luglio.

Per Gabriele De Luca di The Thing “la musica è condivisione e incontro, e la collaborazione tra realtà locali può creare qualcosa di magico”. Una visione condivisa da Cristiano Manetti (Caracol) e Alex Sabadini (Borderline), che sottolineano l’importanza di fare rete per costruire un’offerta sempre più completa.

La rassegna è sostenuta anche da Fondazione Pisa e dal Ministero della Cultura.

Programma completo

Martedì 1 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Folk, Pisa Jazz & Associazione The Thing: Nero a metà Experience. La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti.

Mercoledì 2 luglio, ore 21.30, a cura Caracol: King Hannah.

Venerdì 4 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Folk: Arneo Tambourine Project.

Sabato 5 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Folk: “È stato un tempo il mondo”, con Franco Arminio e Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli.

Domenica 6 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Folk, Pisa Jazz & associazione The Thing: Mulatu Astatke.

Lunedì 7 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: “Portrait of a Moment” - Buster Williams, Tommaso Perazzo & Marcello Cardillo; ore 21.30, Nico Gori swing 10tet - 10 years.

Martedì 8 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Matteo Paggi “Giraffe”, ore 21.30 Isaiah Collier & the Chosen Few.

Mercoledì 9 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz: Makaya Mccraven.

Giovedì 10 luglio, ore 21.30, a cura associazione The Thing: Emma Nolde.

Venerdì 11 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz: Billy Cobham's Time Machine.

Domenica 13 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Andrea Glockner 4tet in “Across the lines”, ore 21.30, Lydian New Call.

Lunedì 14 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Francesco Saporito & The Real Estate, ore 21.30, Emmet Cohen 4tet feat. Patrick Bartley.

Martedì 15 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Ze in the Clouds, ore 21.30, Knower.

Mercoledì 16 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz: Ambrose Akinmusire in “Honey from a Winter Stone”.

Giovedì 17 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz: Eric Mingus & Silvia Bolognesi in “Is That Jazz?”, celebrating the influences of Gil Scott-Heron.

Venerdì 18 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Get Wet, ore 21.30, Vincen Garcia

Domenica 20 luglio, ore 20.45, a cura Pisa Jazz: Iacopo Teolis “The Moving Forest”, ore 21.30 Kismet - Dave Holland, Chris Potter, Kevin Eubanks, Obed Calvaire

Martedì 22 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz: Siena Jazz Orchestra diretta da Roberto Spadoni “From Silence to Peace”.

Venerdì 25 luglio, ore 21.30, a cura Caracol: Arab Strap.

Sabato 26 luglio, ore 21.30, a cura Borderline: Diesanera, Rhapsody Of Fire, Eldritch.

Lunedì 28 luglio, ore 21.30, a cura Pisa Jazz & Borderline: Matteo Mancuso.