Luglio, miglior mese di sempre al Galilei

Con 681mila passeggeri, l'aeroporto di Pisa segna un nuovo record e conferma la crescita del traffico nazionale e internazionale di Toscana Aeroporti

PISA — Oltre un milioni di passeggeri negli scali di Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti archivia così il mese di luglio con un nuovo record di traffico, gestendo complessivamente un incremento del +6,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A sostenere questo risultato contribuiscono le solide performance sia del traffico internazionale che cresce del +5,8%, sia di quello nazionale che registra un’accelerazione del +8,7%.

A confermare i grandi livelli raggiunti lo scalo pisano Galileo Galilei che chiude un mese da primato, segnando il miglior mese di sempre nella storia dell'aeroporto con 681 mila passeggeri (+4,8% vs luglio 2024). La performance è stata positiva su entrambi i mercati, con un traffico internazionale in crescita del +1,9% e un segmento nazionale in forte espansione (+13,4%). Le rotte più frequentate a luglio sono state Londra, Tirana, Palermo, Catania e Cagliari. Il traffico progressivo da inizio anno raggiunge il record di 3,4 milioni di passeggeri, segnando un miglioramento del +8,9% rispetto ai primi sette mesi del 2024.

Stessa sorte anche per l'aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” che registra, con 385 mila passeggeri, un aumento del +9,9% rispetto al 2024.