"Luminara patrimonio Unesco, Giani la sostenga"

Appello del consigliere regionale Diego Petrucci (Fdi) affinché il presidente della Regione Toscana sostenga la storica manifestazione pisana

PISA — Il consigliere regionale Diego Petrucci, di Fratelli d'Italia, rilancia l'idea di lavorare affinché la Luminara di San Ranieri sia inserita tra i patrimoni colturali immateriali riconosciuti dall'Unesco. Da qui il suo auspicio che Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sostenga la candidatura della manifestazione con cui Pisa omaggia, da secoli, il suo patrono San Ranieri.

“Torna dopo due anni di stop, causa pandemia, la suggestiva festa della Luminara di San Ranieri che illumina i lungarni di Pisa - queste le parole di Petrucci -. Una magia alimentata da 100mila fiammelle, lampanini, un’emozione per tutta la città, ma anche per i tanti visitatori, una festa divenuta uno dei simboli della tradizione toscana e patrimonio mondiale. Encomiabile il lavoro dell’amministrazione comunale di Pisa che si è impegnata a riportare la Luminara allo spirito originale, proprio per questo vogliamo riproporre il riconoscimento della Luminara come patrimonio immateriale dell’Unesco. E invitiamo la Regione, ed il Presidente Giani, a sostenere questo percorso facendo un adeguato stanziamento".

"Abbiamo l’obbligo di valorizzare e sostenere la nostra tradizione”, ha sottolineato il consigliere di Fdi.