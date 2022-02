Magico Matteo torna tra gli 'Ignoti'

Per la seconda volta Magico Matteo torna al Teatro delle Vittorie di Roma, nella schiera degli Ignoti pronto a far svelare la propria identità.

PISA — Logica, intuito e capacità di osservazione sono le doti che anche Stefano Accorsi, da buon concorrente della trasmissione Rai 'Soliti Ignoti', ha dovuto mettere letteralmente in gioco per avvicinarsi all'ambito montepremi di 250.000 euro da devolvere in beneficienza.

Scoprire l'identità tutta toscana di Matteo, un'identità che nasconde il talento di un Mago, è stato però piuttosto semplice considerato l'indizio che Matteo portava nella tasca della giacca: una donna di cuori che non può mai mancare nella valigia di un prestigiatore. Infatti Matteo Capriglione alias Magico Matteo, classe 1985, di Campo, in provincia di Pisa, è un professionista del Mondo dell'Illusione ormai da molti anni, come abbiamo già avuto modo di scoprire in una recente intervista.

Raggiunto al telefono Matteo ci ha esternato il suo entusiasmo per l'esperienza appena vissuta: "Per me, un' esperienza fantastica, infatti per la seconda volta, dopo due anni, l'emozione di ritornare ad esibirmi sul palco del bellissimo Teatro delle Vittorie, è stata un'emozione senza pari". Matteo, ha concluso il suo intervento in tv con un numero da vero illusionista delle sparizioni: anche se per fortuna, la sua assistente Giulia è subito ricomparsa!

Vincitore di numerosi premi, a partire da quelli ottenuti partecipando a concorsi, Talent e Corride locali, Matteo nel 2012 si è classificato primo al "Concorso Nazionale Nuovi Talenti" e negli anni successivi, terzo al "Talent show Garfagnana" e primo a "La Corrida di San Romano", per arrivare al "Casinò Talent Show" del 2016, gara tra talenti svoltasi nel Casinò di Venezia Cà Noghera, condotta da Adriana Volpe e Pago. Recentemente Matteo si è aggiudicato anche il premio internazionale Vincenzo Crocitti 2021, come prestigiatore illusionista.

“Soliti Ignoti – Il Ritorno” è il game show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, grande successo delle scorse stagioni e appuntamento fisso per milioni di spettatori.