Maltempo, oltre 200 interventi in meno di 48 ore

Cronaca sabato 04 novembre 2023 ore 13:50

PISA — 250 interventi legati al maltempo in meno di 48 ore. Sono quelli effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Pisa dalle 15 del 2 Novembre alle 11 di questa mattina. Le tipologie di intervento, fanno sapere dal comando pisano, vanno da soccorsi a persona, a danni da acqua, dissesti statici, frane e smottamenti, alberi caduti e rami pericolanti. Per rispondere a tutte le emergenze e rafforzare il dispositivo di soccorso, sono arrivate squadre di vigili del fuoco dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria oltre che dai comandi di Arezzo, Siena, Massa e Grosseto. Nella tarda mattina di oggi erano una settantina gli interventi in attesa.