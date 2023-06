Marco canta la scienza con "Einstein non lo sa"

Il ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna, in televisione come divulgatore, ha pubblicato il suo nuovo singolo con video di Federico Malvaldi

PISA — Ricercatore e cantante, con già molta esperienza in televisione e amatissimo sui social. Si tratta di Marco Martinelli, 30enne originario di Lucca e laureato alla Scuola Superiore Sant'Anna, dove tuttora lavora, ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Einstein non lo sa".

Un brano positivo, pieno di colori arcobaleno, che guarda al bene e all’abbattimento di pregiudizi sociali. Del resto, lo stesso Einstein, in una delle lettere che ha scritto alla figlia Lieserl, spiegava come esistesse una forza estremamente potente alla quale, finora, la scienza non ha dato una spiegazione formale. Ovvero, l'amore.

Il video del brano, che descrive quanto spesso ci sentiamo incompresi o non comprendiamo le situazioni, è invece affidato alla regia di Federico Malvaldi,

Martinelli, come detto, ha alle spalle già una ricca esperienza nello spettacolo: ha condotto programmi di divulgazione scientifica in Rai, come Memex, La Scienza in gioco, Galileo e il più recente Il piccolo chimico, mentre su TikTok è seguito da centinaia di migliaia di follower, con milioni di visualizzazioni.

Ha inoltre partecipato a vari programmi televisivi, quali Forte Forte Forte condotto da Raffaella Carrà, e The Apprentice condotto da Flavio Briatore, mentre la sua carriera musicale è seguita da tempo da Mariella Nava, autrice e produttrice con Antonio Coggio di molti suoi brani.