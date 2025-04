​Nidi comunali, niente svolta in vista

Emilia Lacroce (La città delle persone) critica la Giunta Conti, “Posti fermi a 500, ritardi nei lavori e nessuna vera riforma per le famiglie”

PISA — È stato pubblicato il nuovo bando comunale per l’accesso ai nidi per l’anno educativo 2025-2026, ma le promesse di una svolta sembrano già disattese. A dirlo è la consigliera comunale Emilia Lacroce, del gruppo “La città delle persone”, che punta il dito contro la Giunta guidata dal sindaco Michele Conti.

“Della grande rivoluzione annunciata dalla Giunta non c'è traccia”, ha attaccato Lacroce. “Il totale dei posti disponibili, tra gestione diretta e indiretta, resta invariato a quota 500. Ci avevano raccontato che i lavori finanziati con il PNRR avrebbero risolto tutto, ma la realtà dimostra il contrario”.

Secondo la consigliera, il vero nodo sta nella mancanza di risorse strutturali: “Servono investimenti, ma soprattutto nuove assunzioni di educatrici ed educatori. Solo così si possono davvero aumentare i posti disponibili e garantire il servizio a più famiglie, anche alla luce dell’ampliamento della platea di beneficiari della misura Nidi Gratis deciso dalla Regione Toscana”.

Non solo numeri fermi, ma anche un regolamento obsoleto. “Il bando continua a seguire criteri ormai datati, non aggiornati alle effettive esigenze delle famiglie. È un tema che abbiamo sollevato più di un anno fa in commissione, ma da allora non si è mosso nulla”.

Infine, Lacroce denuncia i ritardi nei lavori previsti per l’apertura di nuovi nidi, uno su tutti quello al quartiere I Passi, il cui completamento era previsto per Gennaio scorso. “Per la destra e la Giunta Conti – ha concluso – le famiglie, le bambine e i bambini, e il loro diritto all’educazione non sembrano essere una priorità. Le promesse sono state tante, ma i fatti ancora non si vedono”.