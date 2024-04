Nuova nomina per Giovanni Garzella in Regione

Grillo: «Il Movimento è in salute, Conte deve avere più verve»

Entra a far parte del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Agenzia Regionale di Sanità dopo un passato tra assessorati e Consiglio comunale

PISA — Giovanni Garzella, già consigliere comunale a Pisa per circa 20 anni con vari ruoli da assessore a capogruppo, è stato scelto dal Consiglio regionale come membro del Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Agenzia Regionale di Sanità.

La sua esperienza nella Pubblica Amministrazione, maturata sui banchi di Palazzo Gambacorti a Pisa lo ha visto tra le altre presidente della Commissione permanente Cultura, assessore al Bilancio, Finanze, Farmacie e Politiche occupazionali, presidente della prima seconda Commissione Controllo e Garanzia, e, appunto, più volte capogruppo.

Per nomina del Consiglio regionale, in passato, è già stato componente del Comitato di presidenza della Tenuta di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore.

Nell’ambito sanitario, tecnico di laboratorio dell’Aoup, è stato Consigliere nazionale sezione Tecnici Laboratorio Biomedico della Società Italiana Medicina di Laboratorio. Dal 2018 ad oggi Componente della Commissione di Albo degli Ordini TSRM e PSTRP dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico delle province di Pisa, Livorno e Grosseto.

"Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e minoranza che mi hanno votato in questo delicato ruolo, con la volontà di dare un contributo sostanziale e incisivo alla sanità toscana - ha commentato - ringrazio in particolare l'avvocato Diego Petrucci che mi ha proposto, a dimostrazione che gli anni trascorsi insieme nei banchi di Palazzo Gambacorti hanno lasciato una forte stima reciproca".