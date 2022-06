Berlino, auto sulla folla: le prime immagini Berlino, auto sulla folla: le prime immagini

Attualità mercoledì 08 giugno 2022 ore 15:23

Nel palazzo si decide, in piazza si protesta

Il presidio in piazza XX Settembre

A palazzo Gambacorti la riunione per decidere dove realizzare la base militare per i carabinieri, in piazza XX Settembre un centinaio di manifestanti

PISA — Nel primo pomeriggio palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa, ha ospitato la prima riunione del tavolo interistituzionale per ridefinire la ridefinire il progetto di una base militare a Pisa, inizialmente pensata a Coltano, da destinare ai carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale (Gis), al 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania e al Centro Cinofili dell'Arma. Partecipanti al tavolo interistituzionale all'arrivo a palazzo Gambacorti Comune di Pisa e Regione Toscana, infatti, dopo aver chiesto e ottenuto la revisione del progetto attraverso questo tavolo, hanno ipotizzato uno "spacchettamento" delle infrastrutture da realizzare - sia militari sia civili - con la possibilità di una "rigenerazione urbana" per Coltano. Al tavolo si sono seduti i rappresentanti di Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Regione Toscana, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Ministero della Difesa e Arma dei Carabinieri. In piazza XX Settembre, con striscioni e gazebo, sia il Movimento NoBase Né a Coltano né altrove sia il neonato Comitato per la difesa di Coltano. Il presidio, che ha contato un centinaio di manifestanti, per ribadire la loro contrarietà al progetto iniziale e a qualsiasi insediamento di tipo militare all'interno del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il Movimento NoBase, che raggruppa varie sigle della sinistra, è inoltre contrario a qualsiasi nuova installazione militare, anche fuori dal Parco. Mentre il Comitato coltanese chiede che gli edifici storici di Coltano siano recuperati con finalità totalmente pubbliche e non inseriti fra gli interventi collegati alla base militare, anche se ad uso civile. Qui alcune foto del presidio.