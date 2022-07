Palp, arriva un'interrogazione parlamentare

I fratelli Bianchi in Aula: «Un calcio violento in petto», ecco come fu ucciso Willy Montero

Il caso della Pubblica assistenza arriva in Parlamento: a presentare l'interrogazione è stato il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

PISA — "Quali iniziative intende assumere il Ministero della salute, in raccordo con la Regione Toscana e gli enti locali interessati, per poter garantire il mantenimento di un presidio sociale e sanitario indispensabile per la popolazione come la Pubblica assistenza del Litorale pisano?".

Lo ha domandato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, l'onorevole Nicola Fratoianni, che ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza e al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.

"Palp è l'unico presidio di primo soccorso presente da Calambrone a Tirrenia e Marina di Pisa, ma è esteso anche al quartiere periferico di Barbaricina, ed essenziale per la popolazione - si legge nella interrogazione - in particolare durante la stagione estiva, quando crescono le esigenze per chi vi trascorre le ferie e come soccorso dagli infortuni in mare".

"Ferme restando le competenze della Regione in materia, che purtroppo sono da anni segnate da una improvvida riduzione della spesa sanitaria, che ora in ultimo ha portato alla totale soppressione della presenza del medico sui mezzi di soccorso, sarebbe auspicabile un intervento dei ministri interrogati - conclude l'interrogazione - al fine di individuare quelle opportune soluzioni volte a garantire un presidio sociale e sanitario indispensabile per la popolazione non solo del litorale ma di tutto il territorio della zona di Pisa".