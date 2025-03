Partito il cantiere in via Rigattieri

I lavori, coordinati da Pisamo, prevedono la risistemazione dei sottoservizi e del lastricato. Per il centro storico il Comune investe 3,5 milioni

PISA — Partiti i lavori, da 160mila euro, in centro storico per la riqualificazione di via Rigattieri. 600 metri quadrati di strada protagonisti di un restyling, coordinato da Pisamo, che prevede il rifacimento dei sottoservizi e la risistemazione del lastricato in pietra, ormai deteriorato in più punti.

“Finalmente con questo intervento - ha spiegato il sindaco Michele Conti - risistemiamo una delle strade lastricate più caratteristiche del nostro centro storico che versava in stato di degrado, con le pietre sconnesse e avvallate in più punti".

Insieme a via Rigattieri è in corso di completamento il rifacimento della pavimentazione di via Volta. "Si tratta - ha continuato Conti - di manutenzioni straordinarie che rientrano in un piano di ampio respiro che ha riguardato circa 5mila metri quadrati di strade e vicoli nei quartieri di San Francesco e Santa Maria, per un investimento di quasi 2 milioni di euro di risorse comunali. A questi lavori abbiamo affiancato lo scorso anno il rifacimento di via dei Mille, via Corsica, piazza Buonamici, tramite il finanziamento di 1,5 milioni di fondi Pnrr che ci ha permesso di restituire la giusta dignità al principale percorso turistico che collega piazza dei Cavalieri a via Santa Maria. Un totale di 3,5 milioni di euro per riportare decoro e funzionalità alle antiche vie cittadine, dove si conserva il cuore della città medievale, apprezzata da turisti e visitatori di tutto il mondo”.

“Oltre a via Rigattieri e via Volta, sono state completate le riqualificazioni di via San Nicola, via Coccapani, via Vernaccini, via Carmignani, via Vernagalli, via Berlinghieri, un tratto di via della Faggiola, un tratto di via Beccaria e i marciapiedi di via Roma e via Risorgimento. Attualmente è in corso – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa – anche un'operazione di riqualificazione, coordinata con il Teatro Verdi, per intervenire sui sottoservizi, con la risistemazione delle pietre del marciapiede. Un ampio programma che mira a risolvere problemi legati al manto stradale, mettendo al centro dell’attenzione la fruibilità, l’accessibilità e la sicurezza dei numerosi pedoni che ogni giorno attraversano il centro storico”.