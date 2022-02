Perseguita la ex e scatta l'ammonimento

Il provvedimento è stato emesso quando la donna, dopo una serie di atti persecutori, si è rivolta alla polizia e a un centro antiviolenza

PISA — La divisione di polizia anticrimine della questura ha emesso un ammonimento nei confronti un uomo di 52 anni residente in provincia di Pisa che, non accettando la fine della relazione, avrebbe perseguitato la ex compagna con decine di chiamate, sms, vocali e appostamenti, che hanno spinto la donna a rivolgersi alla polizia.

Secondo quanto ricostruito dalla questura l'uomo si sarebbe fatto anche trovare fuori dal luogo di lavoro della donna e sarebbe persino riuscito ad introdursi nella sua abitazione, rovistando tra le sue cose a caccia di presunte prove di infedeltà.

La donna, spiega la questura, al momento non ha sporto denuncia nei confronti dell’uomo ma si è rivolta ad un centro antiviolenza della provincia, che l’ha indirizzata verso la presentazione della richiesta di ammonimento.

Il provvedimento adottato intima all’uomo di non reiterare più condotte moleste verso la vittima, pena la denuncia d’ufficio e l’aumento della pena in caso di condanna. La modifica alla normativa in tema di atti persecutori prevede che nella flagranza vi sia l’arresto obbligatorio del responsabile.

E' stato infatti recentemente denunciato d’ufficio un 21enne che, nonostante l'ammonimento a suo carico, avrebbe incontrato e insultato la ex ragazza. Raccolta la segnalazione, la polizia ha trasmesso gli atti alla procura, ipotizzando a carico del giovane il reato di atti persecutori.