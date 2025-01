Pharma Day, studenti e aziende si incontrano

Al Polo San Rossore, giornata di presentazioni di imprese farmaceutiche, colloqui conoscitivi per i giovani e tavola rotonda sulla sostenibilità

PISA — Realtà e prospettive occupazionali, sfide digitali e un futuro di sostenibilità al centro di Pharma Day, la giornata, in programma oggi, a partire dalle ore 9, al Polo Didattico San Rossore (in via Risorgimento 19), dedicata agli incontri con aziende ed enti del settore farmaceutico. L'evento è gratuito e riservato a studentesse e studenti, laureate e laureati dell'Università di Pisa provenienti da ogni corso di studio.

Durante la mattinata sono previste una serie di presentazioni aziendali che permetteranno di conoscere importanti realtà industriali e colloqui conoscitivi agli stand, che proseguiranno anche nel pomeriggio, subito dopo la pausa pranzo.

Per tutta la giornata saranno attivi gli sportelli informazione del Career Service e di ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Le aziende partecipanti sono Eli Lilly, Farmacie Comunali Pisa, Federfarma Pisa, Kedrion Biopharma, Laboratori Guidotti - Gruppo Menarini, Marchesini Group, PharmaNutra, RPN, Takeda Manufacturing Italia, Techniconsult Firenze.

Nel pomeriggio, alle ore 16, è prevista invece una tavola rotonda dal titolo "Connessioni strategiche: confronto e scambio fra Ateneo e aziende del settore per discutere su sfide e opportunità legate all’innovazione sostenibile e alla trasformazione digitale”. Moderano la discussione, Chiara Galletti, delegata del rettore per i rapporti con le imprese, Marco Macchia, delegato del rettore per i rapporti con il territorio e referente per l’Università di Pisa nel distretto regionale tecnologico Scienze della Vita, Corrado Priami, prorettore per la valorizzazione della conoscenza. Partecipano alla discussione direttori di dipartimento, presidenti di corso di studio, docenti e ricercatori dell’Ateneo, Unione Industriale Pisana, Farmindustria e rappresentanti di alcune aziende: Eli Lilly, Farmacie Comunali Pisa, Farmigea, Federfarma Pisa, Kedrion Biopharma, Laboratori Guidotti - Gruppo Menarini, Marchesini Group, PharmaNutra, RPN, Takeda Manufacturing Italia, Techniconsult Firenze.