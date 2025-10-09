Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 10:30 METEO:PISA12°24°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 09 ottobre 2025
Tutti i titoli:
"Agricoltura, chiave per il territorio" Corteo pro Palestina, Pisa si ferma ancora Al lavoro senza i nazionali, differenziato per Aebischer e Denoon Trapani, "rifiuti, serve un cambio netto"
corriere tv
Il momento in cui Trump riceve un biglietto da Rubio e annuncia: «Vicini ad accordo in Medio Oriente»
Il momento in cui Trump riceve un biglietto da Rubio e annuncia: «Vicini ad accordo in Medio Oriente»

Attualità giovedì 09 ottobre 2025 ore 08:30

Più controlli sul cibo etnico, l'impegno di Unipi

Condividi
Alice Giusti, ricercatrice del Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa

La ricerca, pubblicata sulla rivista “Food Control” è stata condotta dal FishLab dell’Unipi con l’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana



PISA — Prodotti etichettati come vegetariani contenevano Dna di maiale, pollo o pesce, in un campione dichiarato “solo pollo” sono state trovate tracce di manzo, anatra e persino cervo, un alimento a base di riso riportava la presenza di molluschi come vongole e ostriche, non dichiarati, in altri casi invece ingredienti indicati sull’etichetta, come gamberi o uova, non sono stati rilevati affatto. Quasi l’80% dei prodotti etnici destinati al consumo umano venduti in Italia hanno rivelato contiene ingredienti non dichiarati in etichetta. E addirittura in tutti i prodotti vegetali analizzati è stato rilevato Dna animale. È quanto emerge dai test e da una ricerca condotta dal FishLab del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, guidato dal professore Andrea Armani, e pubblicata su "Food Control", rivista scientifica di riferimento a livello internazionale per la sicurezza alimentare.

Lo studio, primo in Italia a impiegare su larga scala la tecnica del metabarcoding su campioni raccolti nell’ambito dei controlli ufficiali, ha analizzato 62 alimenti venduti tra Lazio e Toscana, individuando anche la presenza di specie allergeniche non dichiarate, come pesci e molluschi, con potenziali rischi per la salute dei consumatori. La ricerca, durata due anni e finanziata dal Ministero della Salute, è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri” (IZSLT)

I nostri risultati non devono essere letti in chiave repressiva – ha sottolineato Alice Giusti, ricercatrice del Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa e prima autrice dello studio – ma come uno strumento di tutela per tutti: per i consumatori, che hanno diritto a informazioni corrette e sicure, e per gli operatori che intendono lavorare nella legalità e distinguersi per trasparenza e qualità. Oltre a offrire nuove garanzie per chi segue diete specifiche, come vegetariani, vegani o persone con esigenze religiose, la ricerca rappresenta un passo avanti fondamentale per contrastare frodi e irregolarità nella filiera alimentare, favorendo al tempo stesso la crescita di un settore in forte espansione anche nel nostro Paese”.

Lo studio – ha detto il dottor Stefano Palomba, Commissario Straordinario dell’IZSLT - rappresenta un passo importante verso un sistema di controlli sempre più moderno e integrato, capace di rispondere alle nuove sfide poste da un mercato alimentare globale e in continua evoluzione. L’impiego del metabarcoding dimostra come la ricerca scientifica possa tradursi in strumenti concreti per la tutela della Salute Pubblica e per la trasparenza nei confronti dei consumatori”. Il metabarcoding è una tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS) che consente di identificare in un unico test tutte le specie presenti in un alimento complesso, rivelando così ingredienti nascosti o non conformi. L’utilizzo di questa tecnica è stato possibile grazie alla strumentazione Miseq Illumina acquisita con il progetto di Eccellenza Oscar e attualmente collocata all’interno del Centro Analitico Veterinario di Eccellenza (CAVE) dell’Ateneo pisano.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il notiziario: I due giocatori, alla ripresa degli allenamenti, proveranno il recupero per il Verona. Intanto Vaira, dopo Corrado jr, rinnova al 2028
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nadio Stronchi

new
Franco Cambi

VIGNAIOLI E VINI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Elezioni

"Agricoltura, chiave per il territorio"

Cronaca

Corteo pro Palestina, Pisa si ferma ancora

Pisa Sporting Club

Al lavoro senza i nazionali, differenziato per Aebischer e Denoon

Elezioni

Trapani, "rifiuti, serve un cambio netto"