Prende a calci e pugni poliziotti e security

Un uomo di origini liberiane avrebbe importunato dei clienti e poi aggredito gli agenti: è stato trasferito a un Cpr per le procedure di espulsione

PISA — È stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza, in Basilicata, l'uomo di origini liberiane che, nei giorni scorsi, ha dato in escandescenza in un supermercato di Pisa, dove avrebbe aggredito prima l'addetto alla sicurezza e poi gli stessi poliziotti.

L'intervento di questi ultimi è scattato con la segnalazione al 112, in cui veniva riportata appunto la presenza dell'uomo che, all'interno del supermercato, avrebbe importunato diversi clienti.

In un primo momento è intervenuto l'addetto alla sicurezza, che però sarebbe stato minacciato e preso a schiaffi. A quel punto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo: l'uomo, infatti, avrebbe cominciato a offenderli e ad aggredirli non appena arrivati sul posto. Inoltre, mentre cercavano di fermarlo, un operatore della Volante è stato colpito con un calcio a una mano, restando ferito.

Alla fine, d’intesa con il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, a seguito del giudizio per direttissima, è stato appunto accompagnato presso al Cpr per procedere poi all'espulsione dall'Italia.