Ryanair, 5 nuove rotte per l'estate

Kaunas, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria porteranno a 57 le rotte totali da e per l'aeroporto di Pisa. Previsti 570 voli settimanali

PISA — 5 nuove rotte per Kaunas, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria e 57 totali e 570 voli settimanali. Sono i numeri del nuovo operativo annunciato da Ryanair su Pisa per l’estate 2024.

Per supportare questo operativo record, la compagnia baserà un nuovo aeromobile per l’estate, con un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari, portando la flotta totale di Ryanair con base a Pisa a 9 aeromobili - incluso un Gamechanger 8-200 (4% di posti in più, 16% di Co2 in meno) e supportando oltre 2.300 posti di lavoro nella regione. Ryanair, attraverso il suo sito web ufficiale, ha inoltre lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro.

“Ryanair continua a investire su Pisa e sulla crescita del nostro aeroporto Galilei che si conferma il principale accesso della Toscana. I tempi difficili del periodo pandemico, che hanno inciso molto anche sul sistema aeroportuale internazionale sono fortunatamente alle spalle - commenta il sindaco di Pisa Michele Conti- e il nostro scalo è tornato a crescere senza sosta. Il nuovo operativo per l’estate 2024 è una buona notizia per la nostra città e per tutta la Toscana, permettendo a Pisa di essere sempre più collegata con il mondo e di potersi sviluppare sotto il profilo turistico e commerciale con grandi benefici per tutto l’indotto”.