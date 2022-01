Santa Maria, il comitato di quartiere si rinnova

Francesco Pozzi confermato presidente. Al centro delle attività ci sono il contrasto allo spopolamento e il tema della sicurezza

PISA — Il comitato dei residenti del quartiere di Santa Maria, riunito nell'auditorium Giuseppe Toniolo, lo scorso 14 Dicembre ha rinnovato il suo Consiglio direttivo. In un successivo incontro è stata decisa la distribuzione delle cariche sociali, di durata biennale, previste dallo Statuto. Francesco Pozzi è stato confermato presidente, Paolo Mioni e Gabriella Stori vicepresidenti, Carla Colombani segretaria. Gli altri componenti sono: Laura Galoppini, Paola Corti, Isabelle Steyer, Ugo Faraguna, Salvatore Rizzo e Claudio Ghelardoni, ai quali verranno delegati specifici compiti.

Il Consiglio ha quindi delineato il programma delle prossime attività, che verranno portate all’attenzione dei residenti. Tra queste, ci sono il contrasto allo spopolamento del quartiere, la revisione "restrittiva" dell’accesso alla Ztl, oltre, si legge in una nota, a un "Aumento dei parcheggi per i residenti, la manutenzione delle strade dissestate, mezzi di trasporto pubblico efficienti". Il Comitato ribadisce poi "La ferma opposizione alle antenne radioelettriche installate nel quartiere, per le quali va valutato l’effetto sulla salute e la contrarietà al decoro architettonico".

Tra le priorità del comitato c'è poi il tema della sicurezza, che affronta proponendo il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza e del sistema di illuminazione.

"Infine - secondo il comitato- dato che Piazza del Duomo e zone limitrofe sono patrimonio Unesco dell’Umanità, va escluso tassativamente qualsiasi insediamento contrario a questa destinazione, come le bancarelle, con una valorizzazione anche dei numerosi beni culturali esistenti che giacciono in stato di abbandono, come il Teatro Rossi".

"Il Comitato di Santa Maria -si legge a conclusione della nota- continuerà ad impegnarsi, da solo o congiuntamente al Coordinamento dei Comitati cittadini, per un confronto su temi specifici con le istituzioni pubbliche (Sindaco, Prefetto, Questore, Università, Scuola Normale Superiore, Scuola Sant’Anna)".