Sciopero, le reazioni, "abbiamo bloccato tutto"

Oltre diecimila in corteo tra centro, stazione e Fi-Pi-Li. I manifestanti, "nessuna complicità con Israele, basta guerra, desertati luoghi di lavoro"

PISA — "Blocchiamo tutto". Con questo slogan, più di diecimila persone hanno invaso le strade di Pisa per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base in solidarietà con il popolo palestinese. Centro storico irraggiungibile, stazione dei bus isolata, superstrada Fi-Pi-Li occupata in direzione mare, rallentamenti sull’Aurelia e traffico in tilt su tutte le principali arterie urbane.

Dalla mattina, migliaia di manifestanti si sono riversati in piazza XX Settembre, riempiendo i lungarni e raggiungendo a piedi la zona dell’aeroporto, da dove in seguito hanno fatto accesso alla Fi-Pi-Li.

Nel primo pomeriggio è arrivata la nota di Potere al Popolo Pisa e dei candidati di Toscana Rossa alle prossime elezioni regionali, che hanno definito la mobilitazione "una marea infinita". Nel comunicato si legge, "Abbiamo desertato i luoghi di lavoro, scuole e università in solidarietà al popolo palestinese e contro le complicità del governo, delle opposizioni e dei sindacati complici".

Anche l’Unione Sindacale di Base ha sottolineato che "l’USB, insieme agli altri sindacati di base, ha raccolto ancora una volta la chiamata dei sindacati palestinesi". E ancora, "Di fronte a sindacati che chiamano uno sciopero di due ore solo per gettare fumo negli occhi ai propri iscritti, ma poi si schierano a favore dell’industria bellica e degli israeliani, l’indicazione è una sola: blocchiamo tutto".

Le sigle parlano di una giornata di sciopero che ha coinvolto "lavoratori e lavoratrici del settore privato, pubblico, della sanità, dell’istruzione e della ricerca", ribadendo che "oggi questo Paese non produce nulla".

Il corteo, che si è mosso in modo compatto anche sotto la pioggia, ha portato con sé anche una richiesta politica precisa. "Questa classe politica non ha più alcuna legittimità a governare. Il governo Meloni e i suoi ministri sionisti vanno cacciati".

Intanto sono già stati annunciati altri appuntamenti, mercoledì 24 Settembre al Porto di Livorno contro i carichi israeliani e giovedì 25 un’assemblea a Pisa dal titolo "Non lavoriamo per la guerra".