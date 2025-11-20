Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:30 METEO:PISA13°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 20 novembre 2025
Tutti i titoli:
Shopping sul litorale, arriva il mercato Gli ruba il telefono e lo fa cascare a terra Musica e Torre illuminata per il no alla violenza Deleghe della Giunta Giani, ecco quelle dei pisani
corriere tv
Il colpo sotto le gambe è un disastro, il clamoroso errore di Moutet in Coppa Davis (e la Francia viene eliminata)
Il colpo sotto le gambe è un disastro, il clamoroso errore di Moutet in Coppa Davis (e la Francia viene eliminata)

Attualità giovedì 20 novembre 2025 ore 17:40

Shopping sul litorale, arriva il mercato

Condividi

Anva Confesercenti Toscana organizza la Festa Regionale a Tirrena, dai prodotti artigianali all'abbigliamento, alle specialità gastronomiche



PISA — Ambulanti da tutta la Toscana sul litorale per la Festa Regionale Anva Confesercenti, in programma domenica 23 Novembre.  Un grande mercato straordinario, organizzato da Anva Confesercenti Toscana con il patrocinio del Comune di Pisa, animerà Tirrenia dalle 8 alle 19 trasformando la località in una vera e propria vetrina a cielo aperto dedicata alle eccellenze del commercio. 

"La manifestazione - ha commentato Mirco Sbrolli, presidente Anva Pisa Confesercenti -  rappresenta un’occasione pensata per valorizzare un settore che da sempre coniuga qualità, tradizione e professionalità".

Gli espositori porteranno il meglio dell’offerta toscana, dai prodotti artigianali curati con attenzione alle specialità gastronomiche tipiche, dall'abbigliamento all'oggettistica.

"La Festa Regionale Anva è un riconoscimento - ha aggiunto - per un settore che ogni giorno opera con passione, affrontando sfide e trasformazioni. Ringraziamo il Comune per il supporto e invitiamo tutti a prendere parte a questa iniziativa che celebra un mondo fatto di tradizione, qualità e impegno”. 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Attesa per la decisione del tribunale amministrativo sulla sospensiva del decreto del Ministro dell’Interno, presentati due ricorsi distinti
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Shopping sul litorale, arriva il mercato

Cronaca

Gli ruba il telefono e lo fa cascare a terra

Attualità

Musica e Torre illuminata per il no alla violenza

Politica

Deleghe della Giunta Giani, ecco quelle dei pisani