Shopping sul litorale, arriva il mercato

Anva Confesercenti Toscana organizza la Festa Regionale a Tirrena, dai prodotti artigianali all'abbigliamento, alle specialità gastronomiche

PISA — Ambulanti da tutta la Toscana sul litorale per la Festa Regionale Anva Confesercenti, in programma domenica 23 Novembre. Un grande mercato straordinario, organizzato da Anva Confesercenti Toscana con il patrocinio del Comune di Pisa, animerà Tirrenia dalle 8 alle 19 trasformando la località in una vera e propria vetrina a cielo aperto dedicata alle eccellenze del commercio.

"La manifestazione - ha commentato Mirco Sbrolli, presidente Anva Pisa Confesercenti - rappresenta un’occasione pensata per valorizzare un settore che da sempre coniuga qualità, tradizione e professionalità".

Gli espositori porteranno il meglio dell’offerta toscana, dai prodotti artigianali curati con attenzione alle specialità gastronomiche tipiche, dall'abbigliamento all'oggettistica.

"La Festa Regionale Anva è un riconoscimento - ha aggiunto - per un settore che ogni giorno opera con passione, affrontando sfide e trasformazioni. Ringraziamo il Comune per il supporto e invitiamo tutti a prendere parte a questa iniziativa che celebra un mondo fatto di tradizione, qualità e impegno”.