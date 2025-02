"Anatra all’arancia", Solfrizzi e Natoli al Verdi

Quarto evento della stagione, sabato 22 e domenica 23, con un doppio appuntamento con un grande classico, in scena con la regia di Claudio Gregori.

PISA — Con un grande classico come L’Anatra all’arancia e due grandi interpreti come Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, il Teatro di Pisa prosegue nel quarto appuntamento della Stagione di Prosa realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Sabato 22 alle 21 e domenica 23 alle 17 questa produzione firmata Compagnia Molière e Teatro Stabile di Verona, diretta da Claudio Gregori, il Greg del duo Lillo & Greg, porta in scena una commedia che trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi.

Come sempre prima della prima, cioè sabato 22 alle 17,30, il format Conversazioni in Teatro, organizzato dal Verdi in collaborazione con l’Università di Pisa, offrirà al pubblico un momento di introduzione allo spettacolo. Questa volta l’incontro si terrà nella Gipsoteca di Arte Antica, in piazza San Paolo all’Orto, e sarà condotto da Chiara Tognolotti, docente di Storia del Cinema.

L’Anatra all’arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera piena di trabocchetti. Nel cast anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo.

Biglietti in vendita al Botteghino e su www.vivaticket.it: ultimi posti disponibili.