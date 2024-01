Thaisa da San Paolo sulle tracce del nonno

Di origini italiane, è la nipote di un tenente dell'esercito brasiliano impegnato nella Liberazione dell'Italia durante la Seconda guerra mondiale

PISA — Nella Força Expedicionária Brasileira, la forza militare brasiliana che affiancò gli alleati angloamericani in Italia durante la Seconda guerra mondiale c'era anche Arlindo Bistetti. Oggi, più di 80 anni dopo, la nipote, Thaisa Bistetti, è stata ricevuta dal sindaco Michele Conti.

Thaisa, infatti, è partita da San Paolo in Brasile per ricostruire il percorso che il nonno, tenente dell’esercito brasiliano, fece in Italia, terra di origine della sua famiglia, dove fu inviato insieme all’esercito alleato per liberare il Paese dal nazifascismo

Con sé, Thaisa ha portato anche una vecchia cartolina che il nonno spedì alla famiglia a Rio de Janiero, mentre era stanziato proprio a Pisa durante il conflitto. Una cartolina che, insieme alle foto scattate in piazza dei Miracoli e al Parco di San Rossore dove erano accampati gli artiglieri brasiliani, documenta il passaggio dalla città nel 1944.

La cartolina inviata da Pisa

Un momento dell'incontro

Finita la guerra, il nonno andò a rintracciare in Lombardia la famiglia di suo padre, e lì ritrovò i suoi parenti con cui riallacciò i rapporti che oggi la nipote continua a tenere vivi.

Dopo la tappa di Pisa, Thaisa, insieme ad uno dei cugini italiani che la accompagnano in questo viaggio, è ripartita per far visita a Pistoia e Montecatini, per proseguire poi il percorso sulle tracce del nonno lungo la Linea Gotica. Il viaggio si concluderà infine al Museo nazionale dell’emigrazione italiana a Genova.