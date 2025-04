La nuova eruzione dell'Etna: le immagini notturne sono spettacolari La nuova eruzione dell'Etna: le immagini notturne sono spettacolari

Politica mercoledì 30 aprile 2025 ore 17:43

Toscana Aeroporti, 7 milioni a soci, è polemica

Petrucci e Diritti in Comune attaccano, “Servivano investimenti sul Galilei, non dividendi per i privati”. Pioggia di critiche

PISA — La distribuzione di 7 milioni di euro di utili decisa da Toscana Aeroporti fa discutere. Nonostante l’approvazione del bilancio 2024 e i numeri da record in termini di passeggeri e ricavi, la scelta della società di destinare quasi metà degli utili agli azionisti scatena reazioni politiche, soprattutto a Pisa. A sollevare le prime critiche è stato Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha definito la scelta “sbagliata”, accusando la Regione Toscana di non essersi opposta. “Un plauso invece va al sindaco Michele Conti – ha scritto Petrucci – che si è opposto alla distribuzione del dividendo. Con quei soldi si potevano accelerare i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’aeroporto Galileo Galilei, che invece rimangono fermi e privi di trasparenza”. Il consigliere punta il dito sulla mancanza di una visione chiara per lo scalo pisano, che a suo dire “sta perdendo centralità e attrattività. A confermarlo è il fatto che persino il Consiglio regionale, la prossima settimana, partirà per un viaggio istituzionale da Bologna e non da Pisa”. Dura anche la posizione del gruppo consiliare Diritti in Comune: “Ancora una volta Toscana Aeroporti distribuisce dividendi milionari ai soci privati, mentre i lavoratori restano penalizzati da esternalizzazioni e contratti precari. È una logica inaccettabile che premia il profitto immediato invece degli investimenti a lungo termine”. Il gruppo rilancia la richiesta di una gestione pubblica degli scali di Pisa e Firenze e critica le scelte passate che hanno portato alla privatizzazione. "Serve una svolta per rimettere al centro l’interesse collettivo, non quello delle multinazionali”.