Toscana Aeroporti Handling, slitta la cessione

Lo rende noto la società che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze: "Mancano le condizioni ritenute necessarie alla definizione di un accordo"

PISA — "Il Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti ha preso atto della mancanza delle condizioni ritenute necessarie alla definizione di un accordo di cessione della controllata Toscana Aeroporti Handling (TAH) a Consulta". Lo rende noto la società che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa.

In un comunicato diffuso oggi la società, ha comunque ribadito "La volontà di perseguire l’obiettivo strategico di cessione delle attività di handling al fine di concentrare le proprie risorse sulle attività tipiche della gestione aeroportuale".

Negli ultimi mesi sono stati numerosi i presìdi e le mobilitazioni nelle due città toscane contro la vendita del comparto che conta circa 450 lavoratori. La procedura di due diligence per la cessione dell'handling era stata avviata a Marzo e tra le condizioni necessarie per il buon esito della trattativa, Toscana aeroporti aveva chiesto il mantenimento di tutti i posti di lavoro e gli stessi salari per almeno due anni.