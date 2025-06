Pisa tra la scelta del mister e i colpi

Tedesco idea ambiziosa per la panchina, ma la trattativa è difficile. Sul mercato sondato Dawidowicz, Vignato verso Palermo con Inzaghi.

PISA — Il futuro del Pisa si muove su due binari paralleli: la scelta del nuovo allenatore e il rafforzamento della rosa per la Serie A. Sul fronte panchina, dopo giorni di riflessioni e contatti, spunta una pista di grande prestigio: quella che porta a Domenico Tedesco.

Il tecnico italo-tedesco, ex Lipsia e fino a poco tempo fa ct del Belgio, è stato sondato dalla dirigenza nerazzurra. Tedesco, 39 anni, ha già vinto una Coppa di Germania e guidato lo Shalke 04 fino al secondo posto in Bundesliga. Il Pisa, che sta valutando anche Van Bommel e Gilardino, avrebbe già fatto un primo passo, ma la concorrenza è forte: anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui. Da non escludere anche Zanetti e Giampaolo, non ancora usciti di gioco, specialmente Zanetti che oggi avrà un colloquio importante col Verona.

Intanto non è ancora chiusa la risoluzione con Filippo Inzaghi, destinato al Palermo. La trattativa per liberare l’allenatore è ancora in corso e si porta dietro anche un nome in uscita: Emmanuel Vignato. Il trequartista dovrebbe seguire il tecnico in Sicilia, con una possibile cessione fissata intorno al milione di euro. Le due società avrebbero trovato l’intesa sul suo nome, mentre il Pisa avrebbe respinto le richieste rosanero per altri titolari, rinviando eventuali discorsi a fine mercato.

Sul fronte acquisti, invece, si registra il forte interesse per Paweł Dawidowicz. Il centrale polacco, in uscita dal Verona dopo sette stagioni, è stato contattato direttamente dal Pisa. Con il contratto in scadenza a fine Giugno, rappresenta un’opportunità a costo zero per rafforzare una difesa che avrà bisogno di esperienza e affidabilità. Il giocatore ha già salutato i tifosi del Verona, segno che la separazione è definitiva.