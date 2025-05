Trapianti record all’Aoup, 20 in un mese

In 30 giorni l'azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ha eseguito 20 trapianti di fegato, con picchi di tre interventi al giorno

PISA — L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup) ha raggiunto un traguardo eccezionale nel campo dei trapianti di fegato. Dal 1 Aprile al 1 Maggio, sono stati effettuati 20 interventi, con picchi di tre trapianti al giorno in tre diverse occasioni nell’arco di cinque giorni.

“Non siamo nuovi a situazioni di questo genere – ha dichiarato Davide Ghinolfi, facente funzione di direttore dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato – anche se ogni volta rappresentano una sfida. Fare 20 trapianti in un mese di cui nove in soli tre giorni richiede una dedizione totale da parte di varie équipe, animate da una grande motivazione etica e professionale, che ci fa sentire tutti parte di un sistema sanitario universalistico che garantisce a tutti prestazioni di altissimo livello come queste senza alcun costo per il paziente. È una ricchezza di cui essere orgogliosi.”

Ghinolfi ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, “Voglio perciò ringraziare tutti i chirurghi, gli anestesisti-rianimatori, gli infermieri, i coordinatori, i tecnici, il personale amministrativo e delle sale operatorie, tutte le Unità operative che ci affiancano e rendono possibili i trapianti, senza dimenticare l’Ott-Organizzazione Toscana Trapianti e il Centro regionale per l’allocazione di organi e tessuti con cui lavoriamo a stretto contatto e che organizzano giornalmente questa macchina molto complessa. Ma un ringraziamento ancora più grande – ha concluso Ghinolfi – va a quelle persone che decidono di donare e senza le quali i trapianti non si farebbero.”

Dall’inizio dell’anno, l’Aoup ha già eseguito 65 trapianti di fegato, registrando un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.