Turismo, un boom da oltre 2 milioni di presenze

Dati in aumento a Pisa, con gli arrivi al +9,9% e gli stranieri al +13,9%. In crescita anche gli alberghi, le strutture extra alberghiere e il litorale

PISA — Più di due milioni di turisti nel 2024 hanno scelto di venire a visitare Pisa. Una crescita, rispetto all'anno precedente che vale un con il 9,9% in più per gli arrivi e quasi il 14% in più degli stranieri, provenienti soprattutto dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Polonia e dalla Spagna, che raggiungono quota 68,1% del totale delle presenze.

"I dati ci dicono - ha commentato il sindaco Michele Conti - che siamo di fronte a una città che è profondamente cambiata sul piano dell’attrattività turistica, in grado di ospitare un numero sempre più maggiore di turisti stranieri, rendendo Pisa una metà sempre più internazionale, in grado di fare ammirare non solo la piazza del Duomo ma anche i lungarni, il centro storico e il nostro litorale".

"Positivo anche il dato dell’offerta che è variegata, dagli alberghi 4-5 stelle ai B&B, agli affittacamere, e una potenzialità di oltre 22mila posti letto, con un incremento complessivo di +11% rispetto al 2023 - ha aggiunto - come amministrazione abbiamo la responsabilità di continuare in questa direzione, promuovere la città e l’intero territorio durante tutto l’anno anche con eventi di forte richiamo, e cercare di stimolare gli operatori che ringrazio anche gli investimenti che stanno facendo in questi anni".

Tutti pazzi per Pisa che, in base alle cifre raccolte dall’Ufficio turismo del Comune, contano anche oltre tre milioni di arrivi, principalmente dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Sicilia e dalla Campania.

"Occorre precisare innanzitutto - ha spiegato l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - che l’analisi dei dati turistici, presi sempre con le dovute attenzioni, è importante per elaborare strategie e ridurre le incertezze e, vista la fragilità del settore sottoposto a numerose variabili, vanno costantemente monitorati per investire e programmare nella giusta direzione. Preme sottolineare poi che la quota pernottamenti è passata dal 49% al 58%, ciò significa che la città ha un sempre maggiore appeal nei mercati internazionali. Raggiunti numeri così importanti, non dobbiamo abbassare la guardia ma dobbiamo tutti insieme lavorare per aumentare la permanenza media e trattenere i nostri ospiti, facendo conoscere loro tutta la variegata offerta che il nostro contesto territoriale è in grado di esprimere".

Record anche per le strutture ricettive del litorale con +17,4% di arrivi e +7,8% di presenze.

A crescere, sempre nel 2024, anche l’offerta ricettiva del Comune che ha registrato un significativo aumento, con il numero degli esercizi che è salito a 1.764 unità. 72 le imprese del settore alberghiero (-1), 517 le imprese extralberghiere (+58) e 1.175 locazioni turistiche (+415).

Trend positivo confermato dal movimento dei turisti che, nel 2024, si sono rivolti ai tre InfoPoint cittadini (piazza Duomo, piazza XX Settembre e, nel periodo, estivo a Tirrenia) con un incremento del +9,5% di utenti, con 140.794 presenze. Di queste il 22,6% italiani e il 77,4% stranieri.