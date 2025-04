Torna la tratta Pisa-Dubai al Galilei

Dopo la sospensione invernale torna il collegamento diretto con gli Emirati: tre voli settimanali per una rotta strategica sul fronte turistico e commerciale

PISA — Pisa si riconnette con uno dei centri nevralgici del traffico aereo internazionale. Da oggi, martedì 1 Aprile, riprende infatti il collegamento diretto tra l’aeroporto Galileo Galilei e Dubai, operato da flydubai e sospeso nei mesi invernali. La rotta sarà attiva fino a tre volte a settimana, riattivando così un ponte aereo fondamentale per il turismo, gli affari e le relazioni internazionali della Toscana.

Il volo non è solo un’opportunità per raggiungere la metropoli, ma consente anche l’accesso immediato a un’ampia rete globale di destinazioni in Medio Oriente, Asia e Africa. Dalle Maldive a Zanzibar, da Muscat a Colombo, passando per Dacca e Katmandu, il network di flydubai offre ai passeggeri pisani una porta aperta verso oltre cento mete internazionali.