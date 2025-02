Ultimo giorno di mercato, sfuma Provstgaard

Il difensore danese era atteso in città per firmare con i nerazzurri, ma la Lazio ha rilanciato e strappato l’accordo ieri in serata

PISA — Quando sembrava tutto fatto per l’arrivo del difensore danese Oliver Provstgaard Nielsen, il Pisa è stato beffato all’ultimo minuto. La trattativa, annunciata anche dal tecnico Filippo Inzaghi dopo la vittoria contro il Palermo, è saltata per via di una maxi offerta della Lazio, che ha raddoppiato la proposta dei nerazzurri, portando il giocatore nella capitale.

Il Pisa aveva chiuso l’accordo con il Vejle per circa 2 milioni di euro più bonus e attendeva il calciatore per le visite mediche e la firma. Tuttavia, il club biancoceleste ha rilanciato con un’offerta di 4 milioni di euro, convincendo il giocatore a cambiare destinazione. Provstgaard, invece di atterrare a Pisa, ha preso un volo per Roma Fiumicino, dove è giunto nella tarda serata di ieri per completare il trasferimento.

Oggi è l'ultimo giorno di mercato e il Pisa metterà in piedi un piano B.