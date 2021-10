L'ultimo saluto a Gambaccini sotto il Comune

In Colombia arrestato Dario Antonio Usuga: era il narcotrafficante più ricercato del Paese

Previsto un momento pubblico di raccoglimento e ricordo, per salutare la dottoressa e assessora comunale scomparsa a 49 anni

PISA — Sono ore di cordoglio e lutto in città per la prematura scomparsa, a soli 49 anni, di Gianna Gambaccini, assessora alle politiche sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute zona Pisana, e ancor prima dirigente medico dell'Unità operativa di Neurologia all'ospedale Lotti di Pontedera per l'Azienda Usl Toscana nord ovest.

La camera del commiato è stata allestita alla Pubblica Assistenza di Pisa, in via Bargagna, e il funerale è stato fissato per le 14,30 di domani, lunedì 25 Ottobre, nella chiesa della Sacra Famiglia a Cisanello.

A seguire, al passaggio del feretro da Palazzo Gambacorti - dove le bandiere sono state listate a lutto -, è previsto un momento di saluto pubblico a Gianna Gambaccini da parte del sindaco e dei colleghi. Consiglieri comunali e cittadinanza sono invitati in piazza XX Settembre, alle 15,30.