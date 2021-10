Città in lutto, è morta l'assessora Gambaccini

Membro della giunta del sindaco Conti e presidente della Società della Salute della Zona Pisana, si è spenta a 49 anni

PISA — Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la città della Torre. E' scomparsa l'assessora alle politiche sociali Gianna Gambaccini. Membro della giunta Conti, Gambaccini si è spenta a 49 anni dopo una malattia. Noto medico, era anche presidente della Società della Salute della Zona Pisana.

L’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianna Gambaccini, che è stata anche assessore alla Sicurezza del Comune di Cascina proprio nella Giunta Ceccardi: “Stanotte - scrive l'eurodeputata- abbiamo perso un'amica, una persona coraggiosa, competente, sempre a disposizione degli altri. Gianna Gambaccini era una delle persone più valide che il nostro partito potesse vantare in Toscana. La sua voglia di vivere, il suo impegno continuo e fino alla fine per la comunità ci faceva dimenticare che in realtà stava ancora combattendo con la sua brutta malattia. Lei non lo faceva pesare, ha continuato a lavorare e a impegnarsi fino alla fine. Era sempre dalla parte dei più deboli, sempre pronta e in prima linea quando c'era da aiutare il prossimo. Gianna aveva una dolcezza disarmante, ma al contempo era molto determinata quando voleva raggiungere gli obiettivi. Era davvero una persona straordinaria, come se ne trovano poche. Per me è stata una grande amica e un punto di riferimento. Io ancora non riesco a crederci".

"La scomparsa dell'assessore alle politiche sociali di Pisa Gianna Gambaccini sconvolge tutta la Lega Toscana. Ci stringiamo attorno alla famiglia" sono le parole del commissario regionale Lega Toscana Mario Lolini. "Gianna Gambaccini ha dato un impulso importante alle politiche sociali del Sindaco Conti - ricorda Lolini- ma era anche un ottimo medico che ha messo la sua esperienza e la sua capacità politica al servizio della città. Ha dimostrato attaccamento al suo ruolo fino a poche ore prima di lasciarci, sconfitta da un male incurabile, tanto da partecipare all'ultima Giunta. La ricorderemo con affetto per la sua solarità e dedizione. Alla famiglia giungano le mie condoglianze e quelle di tutta la comunità della Lega Toscana che in questi anni l'ha stimata professionalmente ed apprezzata umanamente".

"Con Gianna Gambaccini siamo sempre state su posizioni distanti, talvolta perfino opposte, oggi la sua scomparsa mi colpisce profondamente - scrive l'assessora regionale Alessandra Nardini -. Pisa perde una donna impegnata e appassionata e ci attraversa un sentimento profondo di cordoglio per una vita che si è interrotta troppo presto.Alla famiglia, alle persone a lei care e alla Lega di Pisa le mie più sentite condoglianze".

"La notizia della scomparsa di Gianna Gambaccini - scrive il capogruppo di Diritti in Comune Francesco Auletta - è terribile e sconvolge tutta la nostra città. Esprimiamo alla famiglia, agli amici, a tutta la comunità politica di cui faceva parte e che animava, le nostre più sincere e sentite condoglianze per questa incolmabile perdita".