Trasporto pubblico, riattivata a Pisa la linea 25

Riparte il percorso di Autolinee Toscana che porta dal Park Pietrasantina ai Musei dei Lungarni, tutti i giorni dalle 10 alle 19,15.

PISA — Riattivata a Pisa la linea 25 di Autolinee Toscana "Park Pietrasantina - Musei dei Lungarni", quella che collega il parcheggio scambiatore Park Pietrasantina con i Lungarni Simonelli, Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti e si effettua tutti i giorni dalle 10 alle 19,15, con una frequenza di servizio di 15 minuti

“È un servizio destinato a favorire la visita dei musei del Lungarno da parte di turisti e visitatori. La navetta, che torna attiva – ha spiegato l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - dopo la sperimentazione dello scorso anno e che coprirà tutta la stagione estiva fino al 31 Ottobre, permetterà dal parcheggio di via Pietrasantina di raggiungere il Museo delle Navi Antiche di Pisa, Palazzo Reale, il Museo di San Matteo, Palazzo Lanfranchi che ospita il Museo della Grafica. E ancora la Mostra permanente delle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa al piano terra di Palazzo Gambacorti, voluta dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio storico della città, la Chiesa della Spina, che adesso rimane aperta per permettere la visita dei turisti dal giovedì alla domenica. E infine Palazzo Blu, con la sua ricca proposta di esposizioni e attività culturali, e poi tutta l’area degli Arsenali Repubblicani e della Cittadella, dove sono sempre più spesso ospitati eventi e mostre temporanee, oltre a essere in corso l’opera di recupero del Parco Urbano della Cittadella. Sulla via del ritorno, la navetta farà tappa anche alla vicina area dei Vecchi Macelli. Un unico percorso che unisce l’area monumentale della città con i tanti punti di interesse che si trovano sul Lungarno. Lavoreremo con Autolinee Toscane, che ringrazio per la collaborazione, per promuovere il servizio, farlo conoscere nei circuiti turistici e introdurre la possibilità di fornire un biglietto anche di durata giornaliera.”