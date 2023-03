A Oratoio c'è una nuova attività

Taglio del nastro nel quartiere per la Macelleria Cini. Confesercenti: "Bello festeggiare l’apertura di una bottega tradizionale"

PISA — Taglio del nastro per la Macelleria Cini, che ha aperto i battenti in via Oratoio 84, nel cuore dell'omonimo quartiere.

Confesercenti Toscana nord, con il responsabile area pisana Simone Romoli e la coordinatrice del settore Ambiente igiene e sicurezza, hanno portato gli auguri dell'associazione al titolare Alessandro Cini “Giovane ma con alle spalle già tanta esperienza e la conoscenza dei migliori prodotti e delle loro lavorazioni. Siamo sicuri - commenta Romoli - che avrà sicuramente un grande successo con la sua nuova macelleria ad Oratoio”.

“Alessandro ha lavorato in passato con dei veri maestri del settore come Romano Cescqui e Giordano Masoni –spiega ancora Romoli – acquisendo davvero tanta esperienza. Da qui poi la scelta di aprire questa attività ad Oratoio in grado non solo di offrire carni pregiate e del territorio, ma anche lavorazioni dallo stesso Alessandro curate nel proprio laboratorio. Fa davvero sempre piacere quando siamo a festeggiare l’apertura di una classica bottega di una volta, che in realtà come quelle delle frazioni o dei quartieri possono offrire ancora tanto in fatto di qualità”.