Viale Gramsci, controlli di Polizia e Municipale

Nuova operazione delle forze dell'ordine nella zona "calda" della stazione ferroviaria di Pisa Centrale. Fermate 77 persone e 35 veicoli

PISA — Ieri pomeriggio, con l’ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e in collaborazione della Polizia Municipale di Pisa, gli uomini della Questura hanno effettuato un controllo straordinario in zona stazione, focalizzandosi su viale Gramsci. Complessivamente sono state identificate 77 persone, 35 i veicoli e 7 gli esercizi commerciali controllati.

In viale Gramsci, in particolare, è stato fermato un cittadino nordafricano 31enne, risultato destinatario della misura di prevenzione del Daspo urbano, emessa nei mesi scorsi dal Questore di Pisa nei suoi confronti, che gli inibisce di frequentare la zona della stazione di Pisa. Avendo violato la misura, è stato accompagnato negli uffici di via Lalli e denunciato.

Inoltre, su un'auto fermata da una pattuglia della squadra volanti, sono stati identificati quattro uomini di nazionalità romena. Fra questi anche un 25enne, portato in Questura per la notifica degli atti di un procedimento penale a suo carico, per reati contro il patrimonio, promosso dalla Procura di Cremona.