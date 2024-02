Covid, 15 positivi e nessun decesso nel Pisano

In Toscana 154 nuovi casi e 8 decessi. Diminuiscono i ricoveri in Regione, mentre aumentano le terapie intensive. Oltre 450 persone in isolamento

PROVINCIA DI PISA — Il bollettino settimanale sul Covid emesso dalla Regione ha evidenziato come in Provincia di Pisa siano stati registrati 15 nuovi casi Covid, in netta diminuzione rispetto ai 51 dei sette giorni precedenti.

Complessivamente, in Toscana sono 154 i nuovi casi di positività: 102 confermati con tampone molecolare e gli altri 52 con test rapido.

A livello ospedaliero, invece, sono ricoverate 51 persone (21 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 3 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. In 457 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (88 in meno rispetto alla settimana precedente).

Infine, sono stati riportati 8 nuovi decessi, nessuno dei quali però è riferibile a persone residenti in Provincia di Pisa.