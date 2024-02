Covid, 8 nuovi casi e nessun nuovo decesso

L’ala dell’aereo si danneggia in volo: ancora problemi negli Usa per un Boeing costretto ad atterraggio di emergenza

In tutta la Toscana appena 100 nuovi casi in una settimana. Negli ospedali 33 i ricoverati per Covid, nessuno dei quali in terapia intensiva

PROVINCIA DI PISA — Tornano ai minimi i casi di contagio anche in Provincia di Pisa: il bollettino settimanale a cura della Regione, infatti, ha segnalato 8 nuove positività nel Pisano.

Complessivamente, in tutta la Toscana, si sono registrati in 7 giorni 100 nuovi casi di Covid: 63 confermati con tampone molecolare e gli altri 37 con test rapido.

A livello ospedaliero, in totale sono 33 le persone ricoverate (18 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui nessuno si trova in terapia intensiva. In 398, invece, sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Per quanto riguarda i decessi, infine, non ne sono stati registrati in nessuna delle Province toscane.