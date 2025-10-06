Galletti, "Salvini lascia tanti danni in Toscana"

La leader dei pentastellati toscani e candidata alle regionali va all'affondo sul ministro delle Infrastrutture: "Millanta miracoli che non ci sono"

PROVINCIA DI PISA — "Matteo Salvini può pure millantare miracoli in Toscana, ma l’unica certezza è che la sua maggioranza sta lasciando solo tanti ritardi e tanti danni". Così la presidente del Movimento 5 Stelle Toscana e candidata per il collegio di Pisa Irene Galletti, che attacca il ministro delle Infrastrutture.

Per Galletti, infatti, le risorse che il leader della Lega ha rivendicato gli investimenti del Governo per 12 miliardi in Toscana. "Non sono stati investiti né da lui, né dal suo Governo - ha specificato - ma sono tutte risorse del Pnrr, ottenute grazie al lavoro di Giuseppe Conte".

"Salvini parla di risorse destinate alle strade ma dimentica di dire che gli unici soldi arrivati per la manutenzione delle strade sono quelli che erano già destinati alle Province che il suo stesso Ministero delle Infrastrutture aveva bloccato nei mesi scorsi - ha aggiunto - quanto alle sue ricette per la sicurezza: lo sa che a Pisa, dove governa il suo partito, la situazione è fuori controllo? Che agli agenti in servizio che dovrebbero tutelare l’ordine pubblico vengono negati il pasto e la possibilità di andare in bagno?".

"Invece di pensare di dotare la Polizia Municipale di taser pensi a convincere i suoi alleati di Governo a pagare di più e meglio gli agenti di Polizia, a fare nuove assunzioni, a rispettare chi lavora per lo Stato e non per la propaganda - ha concluso - il Governo Meloni è il principale responsabile dei ritardi, della precarietà e del caos amministrativo che oggi grava sui territori. Invece di raccontare favole, Salvini e i suoi dovrebbero rispondere ai cittadini sui fondi tagliati al contributo all’affitto, sul sistema sanitario nazionale al collasso e sui lavoratori lasciati senza tutele".