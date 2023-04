Nel Pisano 6 nuove positività e nessun decesso

Nel bollettino di oggi, lunedì 3 Aprile, registrati 65 nuovi casi Covid in tutta la Toscana e nessun decesso. In terapia intensiva restano 5 pazienti

PROVINCIA DI PISA — Tra ieri e oggi, sul territorio della Provincia di Pisa, sono stati registrati 6 nuovi casi Covid, che fanno salire a 186.815 le positività registrate nel Pisano dall'inizio della pandemia.

Complessivamente, in Toscana sono stati segnalati 65 nuovi casi di positività, dei quali 32 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido.

Pertanto, al momento in Toscana risultano 6.978 positivi, -1,1% rispetto a ieri. Di questi, 144 (3 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 5 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore, infine, non sono stati riportati nuovi decessi.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.