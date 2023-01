Anche San Giuliano sotto indagine dell'Iss

L'Istituto superiore di sanità ha selezionato il Comune per un'indagine sulle malattie non trasmissibili che coinvolgerà residenti da 35 a 74 anni

SAN GIULIANO TERME — Per valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili, oltre alla prevalenza di alcune condizioni a rischio, come ipertensione, obesità e diabete, l'Istituto superiore di sanità ha selezionato anche il Comune di San Giuliano per un'indagine che si svolgerà nel 2023.

Insieme al Ministero della Salute, infatti, l'Iss svolgerà un'indagine in diverse Regioni: in Toscana, San Giuliano Terme è stato prescelto per partecipare a questa indagine in considerazione della intensa attività di sorveglianza e prevenzione che viene svolta.

"Ringrazio l’Istituto superiore di sanità che ha voluto inserire il Comune tra quelli interessati dall’indagine - ha dichiarato il sindaco Sergio Di Maio - è un’importante opportunità ai fini della prevenzione e della ricerca in ambiti che presentano un'importante incidenza sul Sistema sanitario nazionale e in termini di salute pubblica, quali quelli delle malattie non trasmissibili. Invito i residenti selezionati ad aderire, contribuendo alla conoscenza della diffusione di fattori di rischio".

A partire da Febbraio, uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti, riceveranno l’invito a partecipare all’indagine mediante lettera postale. Le persone che prendono parte all’indagine vengono sottoposte, gratuitamente, a esami come la misurazione della pressione, del peso e dell'altezza, un prelievo di sangue e analisi delle urine, oltre alla raccolta di informazioni sugli stili di vita.