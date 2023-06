Libri che parlano delle terme dal Medioevo a oggi

La ricerca della professoressa Guarducci sulle terme in Toscana sarà presentata anche a San Giuliano: "Settore con una lunga storia alle spalle"

SAN GIULIANO TERME — Nei volumi "Le terme della Toscana dal Medioevo a oggi", della professoressa Anna Guarducci, docente di Geografia all'Università di Siena, c'è anche Sn Giuliano Terme.

E, proprio per la presenza della città termale, i volumi verranno presentati venerdì 9 Giugno alle 18 presso il Teatrino dei granduchi ai Bagni di Pisa. L'opera, che presenta un'impostazione storica e geografica, ha l'obiettivo di ricostruire le complesse dinamiche di circa un’ottantina di strutture termali tra i tempi tardo-medievali e contemporanei.

"La pubblicazione della professoressa Guarducci offre uno sguardo privilegiato sul sistema termale toscano che rappresenta uno scenario assai ricco e ben distribuito sul territorio regionale - hanno commentato l’assessore alla Rigenerazione urbana, Matteo Cecchelli, e la vicesindaca Lucia Scatena - ovviamente, non potevamo mancare di presentare questo utilissimo lavoro a San Giuliano Terme, sede di uno dei centri termali più importanti della nostra Regione, un luogo che nei secoli ha visto nello sviluppo termale il proprio volano di crescita e di notorietà".

I volumi, in questo senso, offrono un contributo di conoscenza scientifica, di possibile utilizzazione sia per le attività culturali e didattico-educative e sia, eventualmente, per le politiche di pianificazione paesistico-territoriale, di tutela-salvaguardia o recupero di tante strutture termali che si qualificano come beni culturali. "Siamo di fronte ad un settore con una lunghissima storia alle spalle - hanno concluso - ma sul quale possiamo costruire importanti asset di sviluppo guardando alla valorizzazione del territorio".