Villa Corliano su Italia 1 con Freedom

Le telecamere della popolare trasmissione condotta da Roberto Giacobbo portano alla scoperta della storica dimora toscana

SAN GIULIANO TERME — Lunedi alle 21,20 su Italia 1 la squadra di Freedom è in Toscana per entrare nella Villa di Corliano. Le telecamere della popolare trasmissione di Roberto Giacobbo racconteranno i luoghi della villa, persino quelli che avrebbero ispirato la scrittrice Mary Shelley per il suo straordinario Frankenstein.

Freedom ha anche ascoltato le testimonianze di alcune persone che, alla Villa di Corliano, hanno vissuto delle esperienze intense.

Quindi non rimane che stare pronti col telecomando per scoprire ancora una volta la bellezza e i segreti di questa residenza storica.