Atterrato a Pisa il nuovo carico di vaccini Pfizer

E' la terza fornitura di vaccini anti-Covid consegnata alla Toscana, 33.500 dosi. E a Roma sono arrivate le prime 47mila dosi del vaccino Moderna

TOSCANA — L'Italia prosegue l'approvvigionamento di vaccini contro il Covid-19 della Pfizer-Biontech. All'aeroporto Galilei è atterrato il volo che ha trasportato in Toscana la terza fornitura, 33.500 dosi, cinquemila in più delle 28mila previste. Salgono quindi a 85.795 le dosi di vaccino ricevute finora alla nostra regione. Il carico sarà ora ripartito fra le tre Asl e distribuito agli ospedali e alle residenze sanitarie assistite per la somministrazione.

La quarta fornitura è in programma, al momento, per lunedì 18 Gennaio.

Ad oggi il servizio sanitario toscano ha somministrato 50.668 dosi delle 52.295 arrivate con le prime due forniture ed è fra le regioni più efficienti nella campagna vaccinale in corso a livello nazionale.

Buone notizie anche dal fronte del vaccino della Moderna: le prime 47mila dosi sono state appena consegnate alla sede di Roma dell'Istituto Superiore di Sanità e, vista l'entità del carico, saranno distribuite solo ad alcune regioni, quelle più virtuose. Vedremo se fra queste ci sarà anche la Toscana.