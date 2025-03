Incidente e avaria in Fipili, feriti e code di chilometri

Mattinata difficile sulla strada di grande comunicazione, con pesanti incolonnamenti. Un tamponamento a quattro e un guasto in carreggiata

SAN MINIATO / LASTRA A SIGNA — Mattinata di code e disagi in Fipili, in direzione Firenze per un veicolo in avaria e in direzione mare a causa di un incidente nel quale tre persone sono rimaste ferite e sono state condotte in ospedale.

Il tamponamento è avvenuto alle 8,55 nel tratto fra Empoli Ovest e San Miniato, col coinvolgimento di 4 autovetture. Il portale Muoversi in Toscana ha segnalato incolonnamenti sulle prime fino a 3 chilometri, ma che poi hanno raggiunto anche i 7 chilometri. La paralisi del traffico è stata segnalata anche in un crescente tam tam sui social nel gruppo Facebook "I Dannati della Fipili".

Sono intervenuti i vigili del fuoco sia del comando di Firenze dal distaccamento di Empoli, sia del comando di Pisa dal distaccamento di Castelfranco che hanno dovuto raggiungere il luogo del sinistro contromano. Insieme hanno poi effettuato la messa in sicurezza dei 4 veicoli coinvolti. Presenti anche la polizia stradale e il personale Avr.

L'altro episodio che ha generato problemi si è verificato invece nel tratto fiorentino della strada di grande comunicazione, fra Ginestra e Lastra a Signa in direzione del capoluogo toscano, a causa di un mezzo guastatosi in carreggiata. Anche in questo caso auto e altri veicoli in fila, con code che hanno raggiunto i 4 chilometri.