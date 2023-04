Psichiatra aggredita, folla sgomenta fuori dall'ospedale

Sampdoria-Spezia, fumogeni in campo e sospesa per sei minuti: la protesta dei tifosi contro Ferrero

Rappresentanti istituzionali e semplici cittadini si sono radunati in segno di vicinanza alla dottoressa. Appeso uno striscione bianco con un cuore

PISA — Uno striscione bianco con un cuore disegnato e tante persone radunate fuori dall'ospedale di Cisanello a Pisa dove si trova ricoverata la psichiatra aggredita nel tardo pomeriggio di ieri davanti al suo reparto del complesso ospedaliero pisano di Santa Chiara da un uomo in abiti neri che l'ha attesa fuori massacrandola forse con una spranga.

All'esterno si sono assiepate circa cento fra cittadini e rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

Secondo l'ultimo bollettino medico la dottoressa, 55 anni, versa in condizioni davvero critiche per i colpi ricevuti sulla testa. Nella notte è stata operata. Resta in prognosi riservata.