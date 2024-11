Riciclo di prodotti assorbenti, RetiAmbiente nel gruppo di lavoro

La società partecipata dai Comuni di Ato Toscana Costa si prepara a realizzare l'impianto di trattamento: processerà fino a 30 tonnellate al giorno

TOSCANA — RetiAmbiente in prima linea nel riciclo dei prodotti assorbenti. La società partecipata dai Comuni di Ato Toscana Costa si prepara a realizzare l'impianto di trattamento, capace di processare fino a 30 tonnellate al giorno di prodotti assorbenti, pari a circa 10mila tonnellate all'anno.

La società è anche nel gruppo di lavoro coordinato da Legambiente: una rete nazionale di eccellenza che, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha avviato una collaborazione strategica per la realizzazione di dedicati al riciclo dei prodotti impianti assorbenti in tutto il territorio italiano, dal Veneto alla Sicilia.

Il gruppo di lavoro comprende importanti realtà quali Ato Toscana Costa , Consiglio di Bacino Priula SpA , Consorzio Industriale Provinciale Oristanese , Comune di Miglianico, Contarina SpA, Cosmari srl, Esa-Com SpA, Gest srl, Srr Messina Area Metropolitana, Srr Palermo, e lavora in stretta sinergia con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per progettare e realizzare impianti innovativi, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei diversi territorio.

L'impianto di RetiAmbiente, spiega la società in una nota, utilizzerà prevalentemente energia elettrica , con il 60% del fabbisogno coperto da fonti rinnovabili , grazie a un impianto fotovoltaico integrato e al surplus energetico fornito dalle aziende locali, così da ridurre l'impatto ambientale ed i costi energetici, garantendo emissioni minime.

“Il progetto risolve un problema ambientale rilevante e sempre crescente: i pannolini e altri prodotti assorbenti, tradizionalmente destinati a incenerimento o all'interramento in discarica, potranno essere perlopiù recuperati, in linea con i principi della strategia Rifiuti Zero– dichiara RetiAmbiente- Questo sistema consente di recuperare risorse preziose come: acqua (70% del peso totale), trattata e reintrodotta nei sistemi fognari in conformità con le normative. plastiche eterogenee , riutilizzabili nella produzione industriale. Fibra di cellulosa e materiali superassorbenti , che saranno reintegrati nei cicli produttivi locali”.

“ L'impiantistica per il riciclo dei Pap va nella direzione - aggiunge Andrea Minutolo, Responsabile scientifico nazionale di Legambiente - Nonostante sia un impianto innovativo e tecnologicamente avanzato, il principio di funzionamento è validato e basato sulla sterilizzazione e sul lavaggio dei materiali in entrata per avviarli a riciclo meccanico successivamente . Esso non desta particolari problemi o criticità in termini di tutela ambientale e soprattutto di sicurezza e salute per le persone. Anzi, consente di abbattere qualsiasi inquinante in ingresso e di intercettare rifiuti che altrimenti andrebbero ad alimentari inceneritori e discariche, ben più problematiche in termini ambientali e di salute, e che rappresentano il modello lineare da cui bisogna uscire velocemente .”

"L'impianto, che si inserirà nelle opere finanziate dal Pnrr, sarà un primo passo nella direzione della riduzione dei rifiuti che non possiamo differenziare - commenta la p residente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese Angela Giannotti - una delle missioni da promuovere a scala nazionale e locale Si tratta di un progetto che vedrà la luce in un'area che merita una significativa riqualificazione. La via Francigena, che passa proprio dalla zona industriale di Salanetti, è una cartolina sul Comune e come raccontare dovrà essere. un luogo in cui mettere in atto accoglienza e decoro urbano."