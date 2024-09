Puliamo il mondo, tre giorni dedicati all'ambiente

Tre appuntamenti dedicati all'ambiente con l'iniziativa promossa da Legambiente e Comune: "Tante gocce nell'oceano possono fare la differenza"

VECCHIANO — Dalla piazza ai fossi, alla spiaggia. L'attenzione e la cura dell'ambiente si moltiplica per tre a Vecchiano, con l'iniziativa Puliamo il mondo.

Le iniziative sono cominciate in piazza Allende a Filettole, dove ci è tenuta un'attività per grandi e piccini con la partecipazione di Legambiente Pisa per pulire la piazza da mozziconi e piccoli rifiuti. Un'occasione per sensibilizzare i frequentatori al rispetto e senso civico verso i luoghi pubblici.

E l'opportunità per far usare anche ai bimbi e alle bimbe presenti l'aspiracicche, una sorta di aspirapolvere urbano solo per le sigarette che sono tra i rifiuti urbani più presenti nelle piazze.

Oggi, invece, il Consorzio di Bonfica 1 Toscana Nord e l'amministrazione di Vecchiano hanno deciso di far coincidere il Sabato dell'Ambiente con Puliamo il Mondo. Questa iniziativa vede otto associazioni della Consulta Comunale attive ogni ultimo sabato del mese con la rimozione dei rifiuti dai fossi. Per chi volesse aggiungersi le associazioni da contattare sono: Pubblica Assistenza sez di Migliarino, Circolo Arci Vasca azzurra di Nodica, Proloco Vecchiano, Code nel Cuore, Comitato Carnevale, Fruitori di Bocca di Serchio, WWF Alta Toscana, DES AltroTirreno.

Domenica 22 Settembre dalle 9,30 alla Casina dei Pescatori con la collaborazione del Parco, del Comune di San Giuliano Terme e dell'associazione Fruitori di Bocca di Serchio ci sarà la pulizia della spiaggia di Bocca di Serchio.

"Ci preme ricordare che la pulizia della spiaggia non si fa solo in vista dell'estate, ma anche fuori stagione per ridurre la quantità di rifiuto presente in spiaggia evitando un insabbiamento dei rifiuti - hanno spiegato il sindaco Massimiliano Angori e l'assessora all'Ambiente Mina Canarini - e il rischio che il mare si riprenda quel che ha spiaggiato".

"Siamo consapevoli che queste azioni possono essere considerate una goccia in mezzo al mare, ma ognuno di noi è una goccia che se si unisce a tante altre, può creare quel cambiamento di cui c'è bisogno - hanno concluso - sia che si tratti di sostenere cause importanti o di diffondere gentilezza, le nostre azioni individuali hanno un valore".