Al via la Festa di Santa Croce in Castellare

La manifestazione, in programma da oggi fino al 5 Maggio, culminerà con la fiaccolata verso il chiesino e lo spettacolo pirotecnico

VICOPISANO — Apre oggi i battenti la Festa di Santa Croce in Castellare a San Giovanni alla Vena, organizzata dalla Parrocchia e dal Comitato del Castellare che culminerà sabato 4 Maggio con la fiaccolata e lo spettacolo pirotecnico.

Primo appuntamento alle 10 di questa mattina per la Messa nella Pieve e il Rosario davanti alla Grotta della Madonna in Castellare, alle 16. Prosegue il 3 maggio con la ricorrenza del ritrovamento della santa croce di Cristo a Gerusalemme e alle 18,30 con la Messa e il conferimento del sacramento degli infermi nella Pieve.

Sabato 4 maggio, alle 18,30 un'altra Messa nella Pieve, alle 21,15 il canto del Vespro, alle 21,45 l'inizio della processione, presieduta da Monsignor Paolo Paoletti, che attraverserà Via della Chiesa, Via Veneto, Piazza della Repubblica, Via Garibaldi e Via Diaz per poi tornare al punto d'inizio, in Chiesa.

Da quel momento prenderà il via la tradizionale e suggestiva fiaccolata a piedi verso il chiesino del Castellare, già illuminato, per poi assistere ai fuochi d'artificio.