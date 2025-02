Digitale, in arrivo un nuovo punto facile

Da Marzo sarà attivo nel Polo Generazioni, al distretto socio-sanitario, per l'erogazione di servizi di accompagnamento e di formazione

VICOPISANO — Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, fare acquisti online, accedere all'Anagrafe della Popolazione Residente. Sono queste alcune attività che impegnano i facilitatori digitali presente in tutta Italia grazie alla Rete dei Punti di Facilitazione. Oltre ai 168 già presenti in Toscana, dal prossimol 1° Marzo, al Polo Generazioni all'interno del distretto socio-sanitario di via dei Mezzi a Vicopisano, ne aprirà un altro.

"Questo punto - ha spiegato l'assessora regionale Alessandra Nardini - consentirà a tutti i cittadini e le cittadine di avere accesso ai servizi digitali con pari opportunità e di colmare ogni tipo di gap, anche generazionale. L'obiettivo è quello di arrivare a installare altri punti in territori attualmente non coperti perché è un diritto di tutti e di tutte l'accesso consapevole alle nuove tecnologie. Per il momento abbiamo già supportato 51mila cittadini ed erogato 61mila servizi e per farlo è essenziale che, come avvenuto con notevole efficacia a Vicopisano, tra Comune, Aforisma, Arnera, Acli di Pisa e di Lucca, ci siano sinergia e reti funzionanti tra pubblico e privato".

I punti di facilitazione digitale danno insomma risposte essenziali alla popolazione. "Abbiamo, infatti, continue richieste e sono molteplici i servizi - ha aggiunto l'assessora alle politiche sociali di Vicopisano, Valentina Bertini - su cui le persone ci chiedono di avere sostegno per accedere digitalmente, in ambito sanitario, scolastico, per i numerosi bandi che il Comune pubblica. Poter contare su un punto di facilitazione è veramente un concreto atto di vicinanza, specialmente alle persone più fragili che non hanno neanche la disponibilità stessa di un computer". Lo sportello sarà curato da Francesca Tamberi.

"Siamo molto soddisfatti della crescita del Polo Generazioni - ha concluso il sindaco Matteo Ferrucci - capace, grazie anche all'arrivo del punto digitale, di dare un reale sostegno alle persone più deboli, in difficoltà o sole del nostro territorio. Sappiamo bene, infatti, che i bisogni aumentano e le risorse diminuiscono, ma in questo modo, facendo rete, con una Regione che fa progetti concreti e che impattano subito positivamente nella vita delle famiglie, si può davvero fare tanto e bene per chi ha necessità. Grazie all'attuazione di un'altra misura del Pnrr che finanzia le Case della Salute e la sanità territoriale, oltre a continuare a potenziare la parte sociale auspichiamo che, al più presto presto, sia potenziata anche la parte sanitaria."