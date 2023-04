Un parco più verde e con nuovi arredi

Nuovi alberi, panchine e illuminazione notturna per il parco Colori della Memoria dedicato alle persone scomparse a causa del Covid

VICOPISANO — Al Parco Colori della Memoria di San Giovanni alla Vena, inaugurato il 15 Luglio scorso per ricordare le persone scomparse a causa del Covid, sono stati piantati nuovi alberi, installati nuovi arredi e illuminazione notturna. L'intervento è frutto di un finanziamento di 10.693 euro ottenuto dal Consiglio Regionale della Toscana.

Il Parco Colori della Memoria, nei pressi del campo sportivo comunale Bitossi-Ghezzani, è risultato tra i progetti ammessi al finanziamento da parte del Consiglio Regionale, nell'ambito del bando a sostegno di iniziative di promozione culturale e sociale rivolte alle nuove generazioni (progetto Ri-Generazione).

“Grazie a questo contributo del Consiglio - hanno spiegato il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessora al Turismo Fabiola Franchi - abbiamo ulteriormente impreziosito il Parco, in cui hanno espresso la loro splendida arte e il loro talento numerosi artisti e artiste, tra questi studenti dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, ragazzi e ragazze di Spazio ai Giovani e del Cif Vicopisano, in memoria di persone a noi tutti molto care. Continueremo a curarlo e ad arricchirlo, insieme all'assessore alle politiche giovanili, Juri Filippi, che ha curato la piantumazione di nuovi alberi, continuando il progetto già iniziato e dando la possibilità alle persone di ricordare coloro che hanno amato in un Parco sempre più bello e sempre più verde. Un ringraziamento lo esprimiamo, nuovamente, anche a Caparolcenter che ci ha fornito i colori e tutto il necessario per realizzare i murales, confermando la sua notevole passione per l'arte, e naturalmente agli artisti che hanno donato la loro arte e la loro ispirazione alla comunità.”

Soddisfatto per questa nuova opera il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: “Restituire un luogo a una comunità grazie all'arte e alla bellezza. Questo è quello che è stato fatto a Vicopisano con il parco Colori della Memoria, cofinanziato dal Consiglio Regionale della Toscana con il bando Ri-Generazione Toscana. Un parco che nasce per ricordare le vittime del Covid che diventa un luogo di vita e socialità è uno dei simboli di ripartenza più forti che possano esistere”.

Nella targa installata nell'area verde c'è anche un Qr che rimanda alla pagina del sito del Comune in cui, oltre a tutti i nomi degli artisti e al significato del parco, sono riportate le descrizioni, murale per murale, di chi lo ha realizzato.

Nell’occasione si sono esibiti il Maestro Daniel Preciado Arreola, insegnante di chitarra alla scuola Far Musica Insieme, di San Giovanni alla Vena, e Alice Bandinelli, appena 13 anni, al violino allieva dell'Accademia Musicale Pontedera.

Ha 'debutatto', accanto al Sindaco Matteo Ferrucci, alla Giunta e ai Consiglieri, e al Presidente Mazzeo, nella sua prima iniziativa istituzionale, il nuovo sindaco del Parlamentino dei ragazzi, Francesco Salvadorini, con un breve e intenso discorso, affiancato dalla ex sindaca, Ludovica Pratali.