Allerta arancione, scatta la chiusura delle scuole

Rischio di piogge violente dalle 7 alla mezzanotte nella Toscana sud-orientale: alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale

ALTA VALDICECINA — La giornata di domani, mercoledì 12 Febbraio, sarà l'ennesima con il naso rivolto all'insù. Stavolta, infatti, per il rischio temporali e rischio idrogeologico, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione, paventando la possibilità di disagi non di poco conto. Tanto che, alcuni Comuni, hanno optato per la chiusura delle scuole.

"Domani già dalle prime ore della mattina possibilità di forti temporali sull’Arcipelago e sulla costa centrale, in probabile movimento nel corso della giornata verso le zone meridionali - ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Toscana - sono possibili fenomeni persistenti di moderata-forte intensità, con cumulati puntuali anche superiori a 100 millimetri".

Per questo, alcuni Comuni hanno scelto di non rischiare e di evitare lo spostamento in auto o con i mezzi degli studenti e delle studentesse. Sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Guardistallo, Pomarance, Riparbella, Castellina Marittima, Montescudaio, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini di Val di Cecina, Casale Marittimo e Monteverdi Marittimo, così come a Orciano Pisano e Santa Luce.