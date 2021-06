Il volontariato gira l'Italia e fa tappa a Pisa

Ddl Zan-Vaticano, Draghi: «Questo è uno Stato laico, non uno Stato confessionale»

Sosta all'ombra della Torre pendente per 7 ciclisti impegnati in un tour tra diverse località del nord e del centro Italia

PISA — Il Giro d’Italia del Volontariato ha fatto tappa a Pisa. L'iniziativa vede 7 ciclisti impegnati in un tour partito da Torino, che proseguirà per concludersi a Solferino, teatro della omonima battaglia e luogo che ispirò a Henry Dunant la creazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Durante una sosta in Piazza dei Miracoli i ciclisti hanno incontrato la vicesindaco Raffaella Bonsangue. Tra loro anche il campione italiano di ciclismo e vincitore della Parigi - Roubaix, Andrea Tafi, testimonial della manifestazione. Gli atleti hanno poi proseguito con una breve sosta al centro vaccinale in via Castaldi, sede del comitato Croce rossa di Pisa.

Obiettivo dell'iniziativa promuovere il patrimonio culturale e valorizzare le zone colpite da calamità naturali ricordando l’impegno dei volontari accorsi e i soccorritori caduti per cercare di salvare il prossimo.

Il percorso interessa diversi luoghi del nord e del centro Italia, da Alba a Genova costeggiando il mar Ligure e Tirreno, da Viareggio a Firenze fino ad attraversare gli Appennini centrali, risalire la pianura padana da Ferrara a Treviso, le Dolomiti da Gemona del Friuli a Belluno e da Bolzano a Peschiera costeggiando il lago di Garda.